Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti içerisinden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Koltuğunu korumak isteyen Kılıçdaroğlu, partisinin yönetimini kendi talebi doğrultusunda dizayn etti.

KEMAL ANADOL, KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI



Partide yaşanan son gelişmelere ilişkin CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP'nin önde gelen isimlerinden eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'nu çok sert şekilde eleştirdi.

Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder." diyen Anadol, "Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Türkiye'yi ve CHP'yi kurtarıcılardan kurtarmak lazım." diye konuştu. Hiç kimsenin CHP'den büyük olmadığını söyleyen Anadol, "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın. İsmet Paşa bile istifa etti" dedi.

"KILIÇDAROĞLU, CHP SEÇMENİNİ KOYUN OLARAK GÖRÜYOR"



Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmenini 'koyun' yerine koyduğunu belirten Anadol, "CHP'lileri tıpış tıpış sandığa giden oy makinesi gibi gördü. Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarıyla helalleşti. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"İSMET PAŞA BİLE İSTİFA ETTİ"



Kılıçdaroğlu'nun "Gemiyi limana sağ salim teslim edeceğiz" açıklamasına gönderme yapan Anadol, "Gemi kayalara çarptı, su aldı. CHP'deki hiç kimse CHP'den büyük değildir. İsmet Paşa bile istifa etti. Atatürk'ün kurallarına uymuyorsan Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın" şeklinde konuştu.

"OLİGARŞİK KADRO OLUŞTURUYORLAR"



CHP'de 7 dönem milletvekili seçilen isimlerden örnek veren Anadol, "Kılıçdaorğlu'nun bir ekibi var. 5,6,7 dönem vekil oluyorlar. Oligarşik kadro oluşturuyorlar." dedi.

İMAMOĞLU'NU DA ELEŞTİRDİ: BENİ KUŞKULANDIRDI



İmamoğlu'nun 'değişim' metnini de hedef alan Anadol, "Son açıkladığı metin beni kuşkulandırdı" ifadelerini kullandı.