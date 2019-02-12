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Bodrum Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın partisinden istifasının ardından şimdide Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un istifa ettiği öğrenildi.

  • İHA
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CHP’den önce büyükşehir daha sonra Bodrum için aday gösterilemeyen Kocadon’un DP’den büyükşehir belediye başkan adayı olacağı resmi açıklamanın ise 19 Şubat günü yapılacağı ifade edildi.
 
Belediye Başkanı Kocadon’un Noter aracılığı ile CHP’den istifa ettiği öğrenildi. Katıldığı bir cenaze töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Kocadon şunları söyledi: “Herkese hayırlı olsun. Daha önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel bir basın açıklaması yapacağım. Sıkıntı yok,, haydi bakalım. Ayın 19’da görüşeceğiz sizinle.”
 
KILIÇDAROĞLU ÖNCE KOCADON DEDİ SONRA SARUHAN
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u Belediye Başkan adayı göstereceği öne sürülmüştü. Seçimlere 52 gün kala CHP genel merkezinden yapılan açıklama ile Mustafa Saruhan Bodrum Belediye Başkan adayı gösterildi. 
 

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