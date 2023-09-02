Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açanlar çoğalıyor! CHP'de üçüncü hizip

Adı bölünmüşlükler, kliklerle anılan CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açanlar çoğalıyor. Partide tüzük kurultayı için alternatif program hazırlayan Özel - İmamoğlu cephesinin dışında yeni bir hizip ortaya çıktı. PM üyeleri Oğuz Kaan Salıcı ve İlhan Cihaner'in başını çektiği ekip, il kongrelerinde anahtar listeyi delmek için kolları sıvadı. Salıcı'nın CHP örgütü üzerindeki gücünün sürdüğüne işaret edenler, girişimin partideki dengeleri değişterebileceğine dikkat çekiyor.

CHP'de, Tüzük kurultayı için alternatif program ve tüzük hazırlayan Özel - İmamoğlu cephesinin dışında yeni bir hizip ortaya çıktı. Liderlik yarışında havlu atan değişim yanlıları sonbaharda yapılacak büyük kurultayda anahtar listeyi delmeye hazırlanıyor. PM üyeleri Oğuz Kaan Salıcı ve İlhan Cihaner'in anahtar listeyi delmek için çalıştığı iddia edildi. İki isim de 10 Aralık ekibi içerisinde yer alıyor.

CİHANER YALNIZ DEĞİL

Edinilen bilgiye göre, CHP Diyarbakır Bağlar ilçe kongresinin genel merkez tarafından iptal edilmesi üzerine Bağlar ilçe başkanı Recep Yavuz'un açlık grevine destek vermek için Diyarbakır'a giden Cihaner yalnız hareket etmiyor. CHP'nin seçim döneminde oluşturduğu Doğu Masası'nın kurucusu olan eski genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da İlhan Cihaner'le ortak hareket ettiği ifade edildi.

İlhan Cihaner, Oğuz Kaan Salıcı.

DAĞILMA RİSKİ SÜRÜYOR

10 Aralık hareketinin değişimden yana tavır alan lideri Oğuz Kaan Salıcı, CHP içerisindeki etkisini koruyor. Kongrelerin sürdüğü CHP'de, yönetim ve değişim yanlıları arasında başlayan kavganın, salt tüzük ve program değişikliğini içeren tüzük kurultayı ile sınırlı kalmayacağına işaret ediliyor. Mayıs seçimlerinden yenik çıkan CHP'de yönetim ve değişim yanlıları arasında çıkan gerilim partiyi dağılma noktasına getirdi.

ASIL MUHATAP SALICI

Partiyi bir arada tutmaya çalışan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu. Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı. Bu hâlâ sürüyor" sözleri ise Ankara kulislerinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıktan ve gizliden verdiği mesajlara bağlandı. Ancak arka planda yeni gelişmeler yaşandığı iddia ediliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Salıcı'nın CHP örgütü üzerindeki gücünü sürdüğüne işaret edenlerse, Kılıçdaroğlu'nun 'baskı sürüyor' sözlerinin asıl muhatabının Salıcı'nın tarafsızlığını bozarak dengeyi değiştirme gücü olduğunu vurguladı. 2020'deki kurultayda da İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke ile birlikte ortak liste hazırlamış ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Böke dahil pek çok muhalifi de kendi listesine dahil ederek, muhaliflerin Parti Meclisi'nde güç kazanmasına izin vermemişti. Selin Sayek Böke, Orhan Sarıbal, Gamze Akkuş İlgezdi ve Emine Gülizar Emecen gibi muhalifler CHP PM'ye girmiş ve daha sonrasında Kılıçdaroğlu tarafından önemli görevlere getirilmişti.