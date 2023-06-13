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Kılıçdaroğlu'na karşı İstanbul'da gizli buluşma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları ile gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da buluştuğu iddia edildi.

13 Haziran 2023 Salı 11:59 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na karşı İstanbul'da gizli buluşma
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta direttiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hezimetle ayrılması, muhalefette büyük bir tepkiyle karşılandı.

Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel olmak üzere pek çok kişi 'değişim' isteyerek Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı istifa çağrısında bulundu.

İmamoğlu değişim konusunda önderlik edebileceğini Kılıçdaroğlu'na iletirken, Özgür Özel de üzerine düşen her sorumluluğu yapabileceğini belirtti.

SEÇİMDEN İKİ GÜN SONRA GİZLİ BULUŞMA

Bu gelişmelerin ardından bir yazı kaleme alan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlu ile Özel'in İstanbul'da gizli bir toplantı yaptığını öne sürdü.

Seçimin ikinci turundan 2 gün sonra gerçekleştiği belirtilen toplantıda 'yenilgi' ve 'değişim' konularının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Erkin, söz konusu yazısında şu bilgileri verdi:

"CHP'nin iki 'genç' isminin de gündeminde 'yenilgi' ve 'değişim' vardı. Bu buluşmanın ardından 3 Haziran günü Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu tarafından grup başkanı ilan edildiğini hatırlatalım."

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