Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran Özgür Özel'den yeni mesaj: CHP'nin yenilenmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı 12'nci seçim mağlubiyeti sonrası partisinde ve seçmen tabanında hedef haline geldi. "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren CHP liderine ilk tepki İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan gelirken geride kalan gün CHP Grup Başkanı Özgür Özel de isyan bayrağını açtı. İkili, Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini söyleyip 'topyekün değişim' çağrısı yaparak genel başkanlığa göz kırptı.

Özgür Özel, gündem olan çıkışı sonrası yeni bir açıklama daha yaptı.

"CHP'NİN YENİLENİP GÜÇLENMESİ LAZIM"

Gazeteci Kübra Par'a açıklamalarda bulunan ve "CHP'nin yenilenip güçlenmesi lazım" diyen Özel, "Bu süreçte mutlaka kuvvetli özeleştiri yapmamız lazım. Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum." şeklinde konuştu.

"BEN İLLA GENEL BAŞKAN ADAYI OLAYIM DEMİYORUM"

"Bırakın parti mensuplarını, oy veren vatandaşın bize 'Değişin' deme hakkı var." diyen Özel, "Hatta oy vermeyenler de 'Değişin de oy verelim' diyebilir. Genel Başkanımız ile çatışmayı da onun hırpalanmasını da doğru bulmam. Bu süreçte bir kaç aday yarışabilir. Veya bir uzlaşı da mümkün olabilir. Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum." diye konuştu.

"ŞAMPİYON TAKIMDA HER YERDE OYNARIM"

"Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Yeter ki değişim olsun." ifadelerini kullanan Özel, "Yerel seçime doğru giderken, yani ekim kasım gibi CHP'nin yenilenip güçlenmesi lazım." dedi.