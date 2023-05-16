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Güncel

Kılıçdaroğlu'na 'küçük ortak' darbesi! ''Akrabalarını bile ikna edememişler''

14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonda toplam oyları yüzde 1'e dahi çıkmayan partiler CHP listelerinden 36 milletvekili çıkardı. Seçimde hüsrana uğrayan CHP'de sular ısınırken, en büyük tepki hiçbir oy katkısı olmayan partilere çok sayıda vekillik verilmiş olması. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Abdülkadir Selvi, 'Akrabalarını da seçmenlerini de hemşerilerini de ikna edemediler' diye konuştu.

16 Mayıs 2023 Salı 13:24 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na 'küçük ortak' darbesi! ''Akrabalarını bile ikna edememişler''
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Rekor bir katılımla 14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye kararını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,89 olarak kayıtlara geçti.

Vatandaşlar ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında seçim yapacak.

CHP'DE HAYAL KIRIKLIĞI BÜYÜK

Seçim sonuçları CHP için tam bir hayal kırıklığı oldu.

Yapılan anketlerde yüzde 30'lara kadar çıktığı öne sürülen CHP seçimlerde Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin desteğine rağmen yüzde 25,3'lük kesimin desteğini alabildi.

2018 seçimlerinde CHP'nin oy oranı tek başına yüzde 22.6'ydı yani 4 partinin CHP'ye katkısı sadece 3 puan oldu.

CHP LİSTELERİNDEN 37 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDILAR

CHP listelerinden DEVA Partisi'nin aday gösterdiği 25 isimden 14'ü, Saadet Partisi'nin 24 milletvekili adayından 10'u, Gelecek Partisi'nin 19 milletvekili adayının 10'u ve Demokrat Parti'nin 3 adayının tümü parlamentoya girmeye hak kazandı.

ABDULKADİR SELVİ: AKRABALARINI BİLE İKNA EDEMEMİŞLER

Gazeteci Abdülkadir Selvi, CNN Türk'te bu durumu değerlendirirken, "Akrabalarını da seçmenlerini de hemşerilerini de ikna edemediler." ifadesini kullanarak şunları söyledi:

Ali Babacan, Ankara'nın Evren ilçesinde doğmuş, Şereflikoçhisar'da oturmuş. İki ilçede de AK Parti rekor kırdı. Ahmet Davutoğlu, Konya Taşkent'ten. Hem Konya'da hem de Taşkent'te rekor kırdı AK Parti. Gültekin Uysal, Afyon'dan. Afyon'da Erdoğan yüzde 63 aldı, Kılıçdaroğlu'na yüzde 28 çıktı. Hiç bir katkısı olmamış. Temel Karamollaoğlu, Sivas'tan. AK Parti, Sivas'ta yüzde 70'i aşarak rekor kırdı. Trabzon'da AK Parti rekor kırdı, Ekrem İmamoğlu'nun memleketi. Mansur Yavaş'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesi yine AK Parti'nin rekor kırdığı ilçelerden birisi.

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