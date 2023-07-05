CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, seçimlerde aldığı ağır yenilgiyi bir kez daha 'başarı' olarak pazarlamaya çalıştı. Koltuğu bırakmaya niyeti olmadığının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "25 milyon kişiden oy aldıysak, zaten değişimi başlatmışız demiştir" dedi. Konuşmasında ne 1.5 milyon liralık lüks bayram tatiline ne de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın değişim yürüyüşüne değinen Kılıçdaroğlu, terörist Abdullah Öcalan'a methiyeler sıraladığı için tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı ise savunmaktan geri durmadı. "CHP tek adam partisi değildir, her zaman kadro partisi olmuştur" diyerek icraatıyla çelişen bir açıklama daha yapan Kılıçdaroğlu'nun cılız sesle alkışlanması da dikkat çekti.

"BAŞARISIZLIK" DEMEYİ YASAKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da göndermeler yapan Kılıçdaroğlu, "Biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. 25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana ait değil. Bu başarı hepimizindir. Bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman karşınıza dikilirim. Bu sayıyı artıracak değişimleri üretme görevi de benimdir" dedi. Bu arada CHP'de değişim için bir manifesto yayımlamaya hazırlanan İBB Başkanı İmamoğlu, bu doğrultuda bir de internet sitesi açarak ilk hamlesini yaptı. İmamoğlu'na tepki gösteren AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Dertleri ne İstanbul ne de partisine gönül vermiş samimi yoldaşları. Kişisel ikbal ve ihtirasın uzun ömürlü olduğu görülmemiştir" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖFKE ARTIYOR

GRUP toplantısındaki konuşmasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kılıçdaroğlu'na binlerce "istifa" mesajı yağdı. CHP'lilerin paylaştığı yorumlar arasında, "Ne söylediğin kimsenin umurunda değil. Bu saatten sonra bu ülkeye yapacağın tek iyilik, istifa etmektir", "Atatürk'ün kürsüsünden in ve istifa et", "Toplantıyı çabuk bitirmeyin, Tanju Özcan yola çıktı geliyor" şeklindeki ifadeler ilgi odağı oldu.