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Güncel

Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Yetkileri elinden alınmalı

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, keyfi kararlarla kendisine danışman atayan Kılıçdaroğlu hakkında, parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu'na 'Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini elinden acilen almanız lazım' çağrısı yaptı.

4 Eylül 2023 Pazartesi 19:31 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Yetkileri elinden alınmalı
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Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk'e ve kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atadığı ortaya çıktı. Atamaya ilişkin, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti." ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik çok ağır eleştiriler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı." diye konuştu.

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, keyfi kararlarla kendisine danışman atayan ve koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

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