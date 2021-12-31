Kılıçdaroğlu'na zor soru: TÜSİAD'ı bassana

31 Aralık 2021 Cuma 08:35 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 08:35

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kurumların kapısında şov yaptığını söylediği Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"TÜİK'İ MEB'İ BASACAĞINA TÜSİAD'I BASMALIYDI"

"Şimdi Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı biliyor musunuz? Hem kendi tabanından hem kararsızlardan hem Cumhur İttifakı'ndan az ya da çok, şunları yapsaydı oy alırdı" diyen Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya. Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor."

TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz, bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya."