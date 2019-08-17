Türkiye'nin ilk olarak Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisini Nisan 2017’de Doğu Akdeniz’e göndererek başlattığı, mayıs ayında Fatih ve haziran ayında Yavuz sondaj gemilerini göndererek yoğunlaştırdığı faaliyetlerini adeta görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünya ülkelerinin aksine Türkiye'nin bölgede olmadığını iddia ederek büyük bir gafa imza attı.

İNANILMAZ GAF: DOĞU AKDENİZ'DE BİR TEK TÜRKİYE YOK

Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de 4 gemiyle sondaj ve sismik arama yapan Türkiye, çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz Sondaj Gemisi Karpaz’da çalışmaya başladı. Fatih Sondaj Gemisi de deniz seviyesinden 5 bin metre derine indi. Önümüzdeki günlerde Oruç Reis'in de bölgeye gitmesi bekleniyor.

TÜRKİYE, TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİ

Türkiye Doğu Akdeniz’de haklarını koruyacağını tüm dünyaya ilan etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz'le ilgili son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrar, ancak Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarının gözetilmesi ile mümkündür. Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gaz ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: GÜCÜMÜZÜ, KUVVETİMİZİ KİMSE TEST ETMESİN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle inmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Doğu Akdeniz ve Ege’deki faaliyetlerine ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, 'Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin.' sözlerini kullanmıştı.