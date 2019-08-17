Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan Doğu Akdeniz açıklaması: Doğu Akdeniz'de bir tek Türkiye yok
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetleri son sürat devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan bir çıkış geldi.
- star.com.tr
Türkiye'nin ilk olarak Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisini Nisan 2017’de Doğu Akdeniz’e göndererek başlattığı, mayıs ayında Fatih ve haziran ayında Yavuz sondaj gemilerini göndererek yoğunlaştırdığı faaliyetlerini adeta görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünya ülkelerinin aksine Türkiye'nin bölgede olmadığını iddia ederek büyük bir gafa imza attı.
İNANILMAZ GAF: DOĞU AKDENİZ'DE BİR TEK TÜRKİYE YOK
Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye." ifadelerini kullandı.
Doğu Akdeniz’de 4 gemiyle sondaj ve sismik arama yapan Türkiye, çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz Sondaj Gemisi Karpaz’da çalışmaya başladı. Fatih Sondaj Gemisi de deniz seviyesinden 5 bin metre derine indi. Önümüzdeki günlerde Oruç Reis'in de bölgeye gitmesi bekleniyor.
TÜRKİYE, TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİ
Türkiye Doğu Akdeniz’de haklarını koruyacağını tüm dünyaya ilan etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET DOĞU AKDENİZ MESAJI
Doğu Akdeniz'le ilgili son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrar, ancak Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarının gözetilmesi ile mümkündür. Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gaz ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız." ifadelerini kullanmıştı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: GÜCÜMÜZÜ, KUVVETİMİZİ KİMSE TEST ETMESİN
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle inmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Doğu Akdeniz ve Ege’deki faaliyetlerine ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, 'Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin.' sözlerini kullanmıştı.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: KIBRIS MİLLİ DAVAMIZDIR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ankara'da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunmuş, "İstediğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması. Kıbrıs Türk makamlarının sundukları yapıcı öneriler takdir edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği (AB) mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs milli davamızdır. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın. AB enerjisini doğru yolda kullanmalı." ifadelerini kullanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.