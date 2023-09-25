Kılıçdaroğlu'ndan Ankara için 10 Aralık koalisyonu

CHP Genel Merkezi'nin Ankara İl Kongresi'ni partideki "10 Aralık Hareketi" ile yaptığı koalisyonla kazandığı öğrenildi. İl başkanı seçilen Ümit Erkol'u Kılıçdaroğlu'na 10 Aralık Hareketi'nin 'lideri' Oğuz Kaan Salıcı önerdi. "Kılıçdaroğlu'nun veliahtı" denilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de desteğini alan Erkol, daha önce genel merkezi eleştirdiği için uzaklaştırma cezası almıştı.

CHP'de Ankara İl Kongresi'ni 2005 yılında "CHP kapatılmalı" diyen 10 Aralık Hareketi'nin desteğiyle 'Genel Merkezciler'in adayı kazanan Ümit Erkol kazandı. Bu durum, "Parti içinde bile koalisyonsuz kazanamıyorlar" yorumlarına neden oldu.

Değişimciler karşısında saflarını sağlamlaştıran CHP Genel Merkezi, Ankara İl Kongresi'ni 10 Aralık Hareketi'nin desteğiyle kazandı. Erkol, 10 Aralık Hareketi'nin lideri Oğuz Kaan Salıcı tarafından il başkanı adaylığı için yönetime önerildi. Erkol da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak Ankara il başkanlığı için önerildi.

Ümit Erkol, Oğuz Kaan Salıcı, Alper Taşdelen.

VELİAHT DA DESTEKLİYOR

Ancak önceki gün yapılan kongreyi kazanan Erkol'un hikayesi CHP'yi karıştırdı. 5 Haziran'da MYK'dan tasfiye edilen Oğuz Kaan Salıcı'nın yanı sıra, Çankaya eski ilçe başkanları Mehmet Perçin ve Levent Karaoğlan, Ankara milletvekilleri Aliye Ersever ve Engin Özkoç'a yakınlığı ile bilinen Erkol'a, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de açıktan destek verdi. Erkol, Kılıçdaroğlu'nun veliahtı olduğu belirtilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de desteğini aldı.

UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre, 10 Aralık Hareketi'nden gelen Erkol, önceki senelerde genel merkeze sert eleştirilerden dolayı 2 sene disiplin cezası ile uzaklaştırma aldı. Erkol, CHP'li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın, açıktan şerh koyduğu bir isim. Yaşar'ın, Ankara'da yapılan açık ve gizli tüm toplantılarda, "Partiyi 10 Aralıkçılara teslim ettirmem" dediği biliniyor. Ankara'daki "Zoom"cu grubun desteklediği Yaşar, Erkol'un rakibi Sercan Çığgın'a destek verdi. Çığgın eski Ankara il Gençlik Kolları Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili'ydi. Ankara milletvekilleri; Tekin Bingöl, Gamze Taşçıer Şengel, Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın desteğini aldığı belirtilen Çığgın, kongreyi kaybetti.

BATAN GEMİDEN BİRER BİRER ATLADILAR

Öte yandan kongrenin galibi Erkol, yaptığı konuşmada isim vermeden değişim talebini dile getiren Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Değişim isteyenleri "Batan gemiyi terk etmekle" suçlayan Erkol "Biz adım adım kendimizi sorgularken, nerede hata yaptık araştırırken, sorunları çözmeye çalışırken, yenilenmeye çalışırken bir grup arkadaş geminin battığını zannettiler. Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz" dedi.

YİNE EŞ DOST LİSTESİ



Erkol'un listesinde kurultay delegesi adayı olan isimler de dikkat çekici. CHP MYK'sında yer alan Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'in oğlu Oğulcan Dinçer ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatı Bülent Yücetürk de listede. İzmir'de de delege tercihleri eş –dost eleştirilerine neden olmuştu.