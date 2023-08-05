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Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha: ''Hesap uzmanı'' yine alay konusu oldu

Miting meydanlarında kendisini 'hesap uzmanı' lanse eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tekrar yaptığı bir yanlış hesapla alay konusu oldu. Erzincan'da düzenlenen Halk Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında ortalama 2 bin 783 liradan satılan çeyrek altının fiyatının 6 bin 749 TL olduğunu iddia etti.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 22:24 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha: ''Hesap uzmanı'' yine alay konusu oldu
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Her fırsatta kendisini 'hesap uzmanı' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, çeyrek altın üzerinden yanlış hesap sosyal medyada alay konusu oldu.

Cumhurbaşkanı seçilebilmek adına mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesinde toplama yöntemiyle ve yaptığı hesaplarla başarıya ulaşamayan Kılıçdaroğlu yine hesap hatası yaptı.

Erzincan'da düzenlenen Halk Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşma sırasında eline 200 TL'lik banknot aldı. Konuşmasında piyasa ortalama 2 bin 783 liradan satılan çeyrek altının 6 bin 749 lira olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun 'hesap uzmanlığı' yine lafta kaldı.

SEÇİMDE 'ALTIN' VAAT ETMİŞLERDİ

CHP, seçim döneminde 'tam altın' vaadinde bulunmuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel seçimleri kazanmaları halinde, yoksulluğu ortadan kaldırmak adına yoksullara ve hiçbir geliri olmayanlara tam altın vereceklerini vadetmişti.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Kendisini 'hesap uzmanı' olarak nitelendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafı sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

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