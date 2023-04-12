Kılıçdaroğlu'ndan CHP tabanını kızdıracak ''Sadullah Ergin'' savunması!

Son olarak gizli ortak HDP'nin de dahil olduğu Yedili Masa'nın zoraki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tabanının büyük tepkisini çeken Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine ilişkin akılcı bir politika izlediklerini savunarak "Artık oyların heba olmaması için böyle bir akılcı politika izlendi" açıklamasında bulundu.

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

CHP'de ise aday gösterilen bazı isimler tabandan çok büyük tepki aldı. Onlardan birisi de eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin.

"ARTIK OYLARIN HEBA OLMAMASI İÇİN AKILCI BİR POLİTİKA İZLENDİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. T24'e konuşan Kılıçdaroğlu akılcı bir politika izlediklerini iddia ederek şunları söyledi:

"Diğer yerlerde de, illerde de benzer tartışmalar var, olabilir ama dediğim gibi yani Sadullah Bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Bizim partililer de var. Dediğim gibi Saadet'li var, DEVA'lı var, Gelecek Partili var, Demokrat Partili var, İYİ Parti'li var. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi."