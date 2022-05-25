Kılıçdaroğlu'ndan hadsiz iftira! FETÖ'nün kanalında söylemişti

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planının olduğu iftirasını atarak skandal sözler sarf etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iftira kampanyası yürüttüğünü belirtirken," Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir" ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ ÇELİK 15 TEMMUZ'U HATIRLATTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısındaki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Çelik, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" dedi.

FETÖ KANALLARINDA AYNI İFTİRAYI KULLANMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamaları sosyal medyada da büyük tepki gördü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 17/25 Aralık kumpası sürecinde FETÖ'nün kanallarında "Erdoğan kaçacak" açıklamaları yeniden gündem geldi.

Sosyal medyada tepki gören Kılıçdaroğlu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankların önünden kaçarcasına geçmişti. CHP lideri hain darbe girişiminin ardından kendisini bu sözlerle savunmuştu:

"Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız."