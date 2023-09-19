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Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na veto! ''Programını bölmesin''

Seçim hezimetinin ardından CHP'de başlayan kriz hız kesmeden devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçe başkanları toplantısına 'Başkan programını bölmesin' denilerek alınmadığı öne sürüldü.

19 Eylül 2023 Salı 11:47 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na veto! ''Programını bölmesin''
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını dayatan ve hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim dönemi ve sonrasındaki tavırlarıyla partililerin bile sabrını taşırdı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları büyürken, bunlara kulak tıkayan CHP lideri partinin başında olacağının mesajını verdi.

Değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olmasını sağlayan Kılıçdaroğlu, söz konusu duruma yönelik sert tavrını da her fırsatta belli etti.

TOPLANTIYA İMAMOĞLU'NU DAVET ETMEDİ: BAŞKAN PROGRAMINI BÖLMESİN

İstanbul'daki programlarına İmamoğlu'nu davet etmeyen Kılıçdaroğlu, yine çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, İmamoğlu, geçtiğimiz cuma hem CHP Genel Merkezi hem de İl Başkanlığı tarafından Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına çağrıldı. İmamoğlu, genel merkeze gönderdiği yanıtta, 17 Eylül Pazar günü Adnan Menderes ve arkadaşlarının anmasına ve saat 15'teki ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıya katılacağını bildirdi. İmamoğlu'nun özel kalemine cuma gecesi saat 23.45 dolaylarında genel merkezden mesaj gönderildi. Mesajda "İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak. Başkan programını bölmesin" denildi.

GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ AMA KILIÇDAROĞLU UMURSAMADI

Saymaz, İmamoğlu'nun geçen pazar günü Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarına yürürken Kılıçdaroğlu'na, "Toplantıya gelirim diye söylemiştim ama herhalde kapalı bir toplantı olacakmış. İlçe başkanları olacakmış" dediği, CHP liderinin de bunu onayladığını yazdı. Saymaz, İmamoğlu'nun alınmadığı toplantıda ilçe başkanlarının Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu'na "Belediye başkanımızın burada olması gerekirdi" dediğini; CHP liderinin de, "Bu bir örgüt toplantısı. İmamoğlu'nu belediye başkanlarıyla yapacağım toplantıya çağırırım" ifadesini kullandığını belirtti.

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