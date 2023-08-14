İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0524
  • EURO
    29,6371
  • ALTIN
    1663.92
  • BIST100
    7863.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye 'kapı orda' iması: Niye kaybedelim?
Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye 'kapı orda' iması: Niye kaybedelim?

14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan CHP ile İYİ Parti arasındaki kriz devam ediyor. Krizde yeni perde aralayan Kemal Kılıçdaroğlu, eski ittifak ortağı İYİ Parti'ye göndermede bulundu. 'İYİ Parti ve HDP kendi adaylarını çıkarırsa CHP, İstanbul ve Ankara'yı kaybetmez mi?' sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, dolaylı yoldan İYİ Parti'ye 'Gitmek isteyene kapı orada' imasında bulunarak, 'Niye kaybedelim?' dedi.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye 'kapı orda' iması: Niye kaybedelim?
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililerin kendisine yaptığı 'değişim' çağrılarıyla ilgili konuştu.

Medya ve Türk aydınların Millet İttifakı'nın seçim süreçlerindeki kazanımlarını yeterince dile getirmediği görüşünde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim tartışmaları ile ilgili olarak da, "Değişimin içinde yaşayanlar bazen değişimi fark etmeyebilirler" yorumunda bulundu.

KAYBETMEYİ BAŞARI OLARAK GÖRÜYOR

CHP Genel Merkezi'nde T24'ün sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, toplumun büyük bir bölümünü seçimi kazanacakları yönünde ikna etmelerini bir "başarı" olarak nitelendirirken, sonuçların beklenen yönde gelmemesinin muhalif seçmende "derin bir travma yarattığını" söyledi.

Bu travmanın 2024 yerel seçimlerinde sandığa yansımayacağını düşündüğünü ifade eden CHP Genel Başkanı, "Elbette hayal kırıklığı içinde veya beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle bu tür söylemler oluyor. Yazılıyor, çiziliyor, sosyal medyada da söyleniyor. Ben sonuçta bu ülke insanının sağduyulu davranacağını düşünüyorum" dedi ve "Bizim kitabımızda umutsuzluğa yer yok" diye devam etti.

'OYU DÜŞEN PARTİ AK PARTİ, AMA TARTIŞILAN PARTİ CHP OLDU'

Seçim sonuçlarının kendisini tatmin etmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu sonuçlar sizi tatmin etti mi diye soracak olursanız, elbette ki hayır. Ama her halükarda oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi, ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimiz sonucu alabilseydik tartışmalar farklı yöne evrilecekti." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'IN MİT BAŞKANLIĞI İDDİASINI YALANLADI

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın aralarında yapıldığını belirttiği protokol ile ilgili olarak da "Herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır" dedi.

İYİ PARTİ'YE "GİTMEK İSTEYENE KAPI ORADA" GÖNDERMESİ

Kılıçdaroğlu ayrıca kendisine yöneltilen "İYİ Parti ve HDP kendi adaylarını çıkarırsa CHP, İstanbul ve Ankara'yı kaybetmez mi?" sorusuna "Niye kaybedelim? Belediye başkanlarımız başarılı. Biz, ayrıca yeni büyükşehir belediyeleri ve çok sayıda belediye başkanlığını da kazanacağız" cevabını verdi.

  • seçim krizi
  • CHP-İYİ Parti çatışması
  • İstanbul ve Ankara kaybı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.