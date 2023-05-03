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Kılıçdaroğlu'ndan kasıtlı provokasyon! Hamza Dağ'dan sert tepki: Kandil'i koruma çabası utanç verici

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den destek alan ve gizli kapılar ardında görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasıtlı bir biçimde kırpılan videosunu paylaşarak provokasyona kalkıştı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Kandil'i koruma çabasıyla düştüğünüz durum da utanç verici bir haldir.” dedi.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 22:48 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan kasıtlı provokasyon! Hamza Dağ'dan sert tepki: Kandil'i koruma çabası utanç verici
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için artık kısa bir süre kalırken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin açık desteğini alarak seçime gidiyor.

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere kilitlenirken mitinglerine devam eden Başkan Erdoğan, dün Antalya'da Kandil ile Kılıçdaroğlu ortaklığına dair eleştirilerde bulunmuştu.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI KESİLEREK MANİPÜLE EDİLDİ

Erdoğan'ın konuşmasında geçen, "Kandil'den ne diyordu birisi..." ifadesi kasıtlı olarak kesilerek yapılan paylaşımı alıntılayan Kılıçdaroğlu provokasyona girişti. Kılıçdaroğlu Kandil'i koruma çabasıyla Başkan Erdoğan'ın Kandil için ifade ettiği sözleri manipüle ederek gençlere seslendi.

HAMZA DAĞ'DAN SERT TEPKİ

Sosyal medya hesabından sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'nin ortağı Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durumun utanç verici olduğunu söyledi.

"KANDİL'İ KORUMA ÇABASI"

Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın sözlerini manipüle ettiğinin altını çizen Hamza Dağ şunları söyledi:

Gençler, PKK terörünün yönetim merkezini kendileriyle özdeşleştiren birinin peşine takılmaz. Evet Kemal Bey, "Olmadığını" fark etmeniz önemli bir gelişmedir ve Kandil'i koruma çabasıyla düştüğünüz durum da utanç verici bir haldir.

"KASITLI BİÇİMDE KIRPILARAK MANİPÜLE EDİLMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri kastederek, "Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı?" dediği iddiası doğru değildir. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videonun, kasıtlı bir biçimde kırpılarak manipüle edildiği tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.

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