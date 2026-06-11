İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2026 Perşembe / 26 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1653
  • EURO
    53,4738
  • ALTIN
    6078.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan ''Özel'' tasfiye! Yerine geçecek isim belli oldu
Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan ''Özel'' tasfiye! Yerine geçecek isim belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendini usulsüzce Grup Başkanı seçtiren Özgür Özel'in görevini iptal için düğmeye basıyor. Özel'in yerine eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın grup başkanlığı görevine getirilebileceği iddia edildi.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 07:05 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan ''Özel'' tasfiye! Yerine geçecek isim belli oldu
ABONE OL

Mutlak butlan kararıyla çalkalanan CHP'de en son ihraç kararları nedeniyle yeni kriz yaşandı.

İhraç kararlarının yankıları sürerken gözler şimdi gelecek hafta yapılacak Parti Meclisi ve grup yönetimi hamlelerine çevrildi.

tv100'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin Meclis grubunda önemli değişiklikler yaşanabileceğini öne sürdü.

"YENİ GRUP BAŞKANI ÖZTRAK OLABİLİR"

Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekilliği için Iğdır Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp veya Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel gibi isimleri tercih edebileceğini söyleyen Yarkadaş dikkat çeken bir iddiada daha bulundu.

Yarkadaş, önümüzdeki hafta eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın da grup başkanı olarak görevlendirilebileceğini ileri sürdü

Faik Öztrak

"PARTİDEKİ ÇİFT BAŞLILIK HUKUKEN SONA ERECEK"

Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göndereceği resmi yazıların TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından işleme alınmasının zorunlu olduğunu belirterek, bunun gerçekleşmesi halinde CHP grup yönetiminin doğrudan Kılıçdaroğlu'nun denetimine geçeceğini savundu.

Yarkadaş'a göre bu durum, partideki çift başlılık tartışmalarını da hukuken sona erdirecek.

CHP Genel Merkezi'nde "Hain Özgür" sloganları! Kılıçdaroğlu: Hesap sormazsam namerdim

Özgür Özel'e bir darbe daha! Görevi iptal edilecek

MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye "yönetim buhranı" çıkışı: İdari iflasın vesikası

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza! Motosikletin üstünden böyle fırladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.