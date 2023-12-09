CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme talebinin, Alevilerin küstürülmesinden ve İmamoğlu vesayeti görüntüsünden rahatsız olan Özel'den geldiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'e, vesayeti kırması için güven kongresi yapmasını önerdiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da açtığı ofiste yapılan görüşmenin talebi Özel'den geldi. Ziyaretin perde arkasına ulaşıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, yapılan görüşmede, Kılıçdaroğlu'ndan tavsiye ve tecrübe istediği öğrenilen Özel'e Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı öneriler geldi. Kılıçdaroğlu, Özel'e Genel Başkan seçildiği dönem Önder Sav'ın bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı gibi kendi üzerinde vesayet kurmak istediğini aktardı. Kılıçdaroğlu, Özel'in bu vesayeti kırmak için yerel seçimlerin ardından parti tüzüğünde yer alan 'güven kongresi' yapması gerektiğini söylediği öğrenildi.

GENEL BAŞKANLIK EĞİTİMİ!

İttifaklar konusunda da telkinlerde bulunan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e CHP Genel Başkanlığı'nın ne olduğunu ve genel başkanlığın nasıl yapılacağını anlattı. Özel'in ziyareti kurultay sürecinde Alevi vatandaşlara yönelik yapılan kırıcı söylemler ve çift başlı yönetim görüntüsü nedeniyle partide başlayan kopuşu önlemek ve olası ittifakların yol haritası konusunda danışmak için yaptığı iddia edildi.

ÇİFT BAŞLI YÖNETİM

Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak için sık sık kullanılan 'Dersim çetesi' söylemlerinin Alevi vatandaşları küstürdüğünü söyleyen CHP'li kaynaklar, bunun partide kopuşa neden olduğunu belirtti. Özel'in İmamoğlu'nun desteğiyle seçilmesi partide 'çift başlı yönetim' ve 'vesayet' tartışmalarını beraberinde getirirken ön seçim yapmama kararı bardağı taşıran son damla oldu. Belediye başkan adayları ve vekil adaylarını İmamoğlu'nun belirleyecek olması da rahatsızlığı artırdı.