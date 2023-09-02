Kılıçdaroğlu'ndan partililer fırça! ''Verecek cevabınız yok!''

Seçim hezimetinin ardından CHP'de başlayan kriz hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Kılıçdaroğlu, ilçe kongreleri süreci devam ederken partisinin genel merkezinde Ankara'nın ilçe başkanları ile bir araya geldi.

Burada partilileriyle fikir ayrılığı yaşayan Kılıçdaroğlu başarılı seçim süreci ilerletemediklerini belirterek partililerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, partililerinin geçmiş tarihi bilmediğine sinirlenerek, "CHP şu tarihte cami yıktı' dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor." dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu toplantıda başkanlara, genel seçimlerde konuşmalarının halka yeterince anlatılamadığını söyleyerek şu şekilde tepki gösterdi: Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hakim olmamız lazım. Bir milletvekili çıkıp 'CHP şu tarihte cami yıktı' dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor.