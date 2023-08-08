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Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe tavizler! Her kesime sus payı

'İstifa' ve 'değişim' çağrılarına direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için peş peşe tavizler veriyor. Seçim hezimeti sonrası 'değişim' ateşini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan parti örgütlerine kadar her kesime sus payı dağıtmaya çalışan Kılıçdaroğlu, bu kez ‘heyecan verici tüzük değişikliği' vaadini ortaya attı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, partideki değişim yanlısı il ve ilçe başkanlarını tek tek görevden alarak muhalif sesleri susturmaya devam ediyor.

Sabah8 Ağustos 2023 Salı 07:37 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe tavizler! Her kesime sus payı
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28 Mayıs sonrası 'değişim' ateşini yakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile peş peşe görüşmeler yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, orta yolu bulabilmek için Gökhan Günaydın'ı grup başkanvekili yapmayı kabul etmişti. İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olan Günaydın'ın bu göreve getirilmesi, pazarlık sürecini de belgelemiş oldu. Kılıçdaroğlu'nun bu tavizine rağmen İmamoğlu geri adım atmazken, bu süreçte parti tabanından da 'istifa' çağrıları katlanarak arttı. Büyük krizin önüne geçemeyeceğini gören Kılıçdaroğlu, 'gemiyi limana sağlam bir şekilde yanaştıracağını' söyleyerek yoruma açık bir vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu'nun zaman kazanmak için ortaya attığı 'gemiyi limana yanaştırma' söylemi de kamuoyundaki baskıları azaltmaya yetmedi.

UMUDU TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE

Sabah'ın haberine göre, Aradan geçen yaklaşık 2.5 aylık süreçte bir türlü değişim baskısından kurtulamayan Kılıçdaroğlu, son çare olarak tüzük değişikliği vaadini ortaya attı. Birçok antidemokratik madde içeren mevcut tüzüğü 2018'de hayata geçirerek partideki tek adam yönetimini pekiştiren Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından örgütlerdeki huzursuzluğun zirve yapması üzerine bu konuda da geri adım atmaya hazırlanıyor. İddiaya göre, 'şimdiye kadarki en demokratik tüzüğü' partiye kazandırmaya karar veren Kılıçdaroğlu, bu hamlenin ardından örgüt kadrolarındaki öfke ve küskünlüğün son bulacağına inanıyor. Kılıçdaroğlu, MYK'daki tüm üyelerin istifasını kabul etmişti. Bu hamle ile 'değişim' yaptıklarını öne sürerek İmamoğlu'nun baskısını kırmaya çalışan Kılıçdaroğlu, eleştirilerden bir türlü kurtulamayınca bu kez danışman kadrosunu da tasfiye etmek zorunda kalmıştı.

MUHALİFLERİ TASFİYE EDİYOR

Sosyal medyadaki her paylaşımının altına 'istifa' yorumları yağan Kılıçdaroğlu, kamuoyundaki tepkileri dindiremese de partideki değişim yanlısı il ve ilçe başkanlarını tek tek görevden alarak muhalif sesleri susturmaya devam ediyor.

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