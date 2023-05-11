Kılıçdaroğlu'ndan PKK'yı sevindirecek 'dış politika' vaadi!

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, göreve gelmesi durumunda Türkiye'nin dış politikasını tersine çevirmeyi vadetti. "Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz. Kavgacı bir dış politikası olmaz." diyen Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik Suriye'deki askeri operasyonları durdurma imasında bulunarak, "Arap dünyasının iç işlerine karışmak asla doğru değil." dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele 1 canlı yayınında seçim gündemine ilişkin konuştu.

KAÇAMAK PKK CEVABI

PKK'nın kendisine verdiği desteğe ilişkin iktidar kanadından kendisine yöneltilen eleştirilere yönelik soruya kaçamak cevaplar veren CHP lideri, "Terör bir insanlık suçudur. Kim destek verirse Allah belasını versin. Hangi çağda yaşıyoruz biz. Teröre karşı durmak insani bir görevdir, mücadele etmek hepimizin görevidir. İktidar muhalefet ayrım olmaz, hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'DIŞ POLİTİKA' VAADİ: 180 DERECE DÖNECEĞİZ

Sözlerinin devamında Türkiye'nin dış politikasına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz. Kavgacı bir dış politikası olmaz." ifadelerini kullandı.

PKK'YI SEVİNDİRECEK AÇIKLAMA: ARAP DÜNYASININ İÇ İŞLERİNE KARIŞMAK ASLA DOĞRU DEĞİL

Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik Suriye ve Irak'ta gerçekleştirilen sınır ötesi askeri operasyonları durdurma imasında bulunarak, "Arap dünyasının iç işlerine karışmak asla doğru değil." dedi.

"BİZİM AKLIMIZ YOK MU?" DEYİP AB BUYRUKLARIYLA HAREKET EDECEĞİNİ İTİRAF ETTİ

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında ise yine kendisiyle çelişti. "Bizim aklımız yok mu?" diyen Kılıçdaroğlu, "Avrupa Birliği'nin ön gördüğü bütün demokratik kuralları yaparız." şeklinde konuştu.