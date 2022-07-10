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Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan provokatif çağrı! ''Borçlarınızı ödemeyin''

Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir provokasyona daha imza attı. Sosyal medya hesabından provokatif çağrılarını devam ettiren Kılıçdaroğlu, yeni mezun gençlere çağrıda bulunarak KYK borçlarını (Kerdi borçlarını) ödememelerini istedi.

10 Temmuz 2022 Pazar 19:36 - Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından provokatif mesajlar vermeye devam ediyor. Bayram mesajını da yazılı olarak yayınlayan Kılıçdaroğlu, bugün paylaşımında öğrenim kredilerine yer verdi.

PROVOKATİF ÇAĞRI

Devletten aldığı KYK öğrenim kredisi borcunun faizinden şikayet eden yeni mezun bir Twitter kullanıcısının paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, gençlere faizli borçlarını ödememeleri çağrısında bulundu.

"BİR SENE İÇİNDE İKTİDARA GELİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, bir yıl içerisinde iktidara geleceklerini ve gençlerden sadece ana parayı iş sahibi olduklarında isteyeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda." ifadelerine yer verdi.

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