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Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan THK itirafı

THK'yı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türk Hava Kurumu'nda şu anda uçabilir durumda uçak yok' dedi.

5 Ağustos 2021 Perşembe 09:18 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:18
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Türkiye orman yangınlarıyla bütün imkanlarıyla mücadele ederken özellikle muhalefetin ısrarla gündemde tuttuğu 'uçaklar neden uçmuyor' algısına son noktayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koydu.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, 'THK'da şu anda uçabilir durumda uçak yok' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN THK İTİRAFI

THK'yı ziyaret eden ve burada görüşmeler gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, 'Biz THK'nın tekrar ayağa kalkmasını istiyoruz. Geçmişte yapılan çok ciddi yolsuzluklar var. THK'yı biz niye batırdık...' ifadesini kullandı.

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