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Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: ''Değişim'' çağrılarına karşı tüzük değiştirecek

Seçim hezimeti sonrası partideki 'değişim' çağrılarını bastırmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüzük değişikliği kartını açacağı ileri sürüldü. CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Şaban Sevinç, 'Kılıçdaroğlu 11 seçim kaybetmiş 13 yıldır Genel Başkan, 2 kere tüzük değiştirmiş, şimdi ‘3. kez tüzük değiştireceğim' diyor tüzükle seçim kazanılır mı? Değişim taleplerinin önünü kesmek için yapıyor.' dedi.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 01:20 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: ''Değişim'' çağrılarına karşı tüzük değiştirecek
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CHP'de seçim yenilgisi sonraıs başlayan isyanı bastırmak isteyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliği kartını açıyor. TV 100'de yer alan habere göre; önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin tabanını 'olağanüstü heyecanlandıracak' bir açıklama yapacak. Açıklamanın detayının, CHP'lilerin 'en demokratik tüzük' olarak nitelendirdiği 73 tüzüğünü aşan bir tüzük üzerine olacağı ifade edildi.

"MİLLETVEKİLLERİNİ ARTIK 5-6 KİŞİ SEÇMEYECEK"

CHP'li bir üst düzey yöneticiye dayandırılan haberde, "Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP'de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek." ifadeleri yer aldı.

"KILIÇDAROĞLU DEĞİŞİM TALEPLERİNİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN YAPIYOR"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, söz konusu iddiaları Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' taleplerini bastırmak için yaptığını öne sürdü.

Sevinç, konuya ilişkin "Kılıçdaroğlu 11 seçim kaybetmiş 13 yıldır Genel Başkan, 2 kere tüzük değiştirmiş, şimdi '3. kez tüzük değiştireceğim' diyor tüzükle seçim kazanılır mı? Değişim taleplerinin önünü kesmek için yapıyor." diye konuştu.

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