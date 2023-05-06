Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! PKK'lılardan sonra sıra FETÖ'cüleri aklamaya geldi

14 Mayıs seçimlerine günler kala, terör örgütü PKK ve FETÖ'nün desteğini garanti altına almak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine skandal açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Kandil'den peş peşe destek açıklamaları gelen Kılıçdaroğlu, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yi aklamaya çalışırken; şimdi de 15 Temmuz'da köprüde masum vatandaşların üstüne ateş açarak 34 kişinin şehit olmasına neden olan FETÖ'cüler için duygu sömürüsü yaptı. "Kanunsuz emir uygulanmaz" kuralını görmezden gelerek "Emir sorgulanmaz, askerlikte böyledir" ifadeleriyle FETÖ'cüleri aklamaya çalışan CHP lideri onlarca vatandaşımızın akan kanını görmezden geldi.

"MİLLETE SİLAH SIKTIRAN HİÇBİR EMİR MEŞRU DEĞİL KEMAL BEY"

AK Parti MKYK üyesi Eyüp Gökhan Özekin, olaya "15 Temmuz'da darbeci askerlerin üstlerinin emrini yerine getirdiğini söylüyor. "Emir sorgulanmaz, askerlikte böyledir" diyerek ve "harp okulu öğrencileri" ile duygu sömürüsü yaparak zincirleme masumlaştırma işine girişiyor. Alttan başlayıp, hepsi emir kulu diyerek tepeye kadar temizlenecek, en sonunda da 15 Temmuz faili meçhul olacak! Millete silah sıktıran hiçbir emir meşru değil Kemal bey. Bu emre uyanlar masum değil. Planınızın kaynağı da "milli" değil." sözleriyle tepki gösterdi.