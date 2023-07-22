23. Dönem CHP İzmir Milletvekili Mehmet Sevigen, seçim sonrası muhalefette ve özellikle partisinde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.



"ERDOĞAN ÇALIŞIYOR, CHP BİRBİRİNİ YİYOR"



Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan sevigen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirmesini övdü

Sevigen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca lira para getirmek için Arap ülkelerine gidiyor. Türkiye'ye döviz getirmeye çalışıyor. Bizimkiler de birbirimizi yiyoruz. Bizimkiler diyemiyorum. CHP'li olmayanlar, CHP üzerinde iktidar kurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY'İ PARTİYE SOKTUĞUM İÇİN PİŞMANIM, İNSANLARIN UMUDUNU ELİNDEN ALDI"



Kemal bey giderse kesin kayıp tabii. Yani CHP'den ayrılanları, eskileri ve yenileri toparlayamazsak, yeni bir ümit ve programla, Atatürkçülük çizgisine dönmezsek kaybederiz. Kemal beyin hırsı öyle büyük ki, aklın önüne geçmiş. Siyaset adamı, lider böyle olur mu? Kemal beyi konuşmaya bile değmez aslında. Onu partiye aldığım için çok pişmanım, toplumdan özür diliyorum. Deniz Baykal'ın talimatıyla onu ben getirdim, kaydettirdim. Ama adam Ali kıran baş kesen, hırsı aklının önüne geçmiş. Fitne fesatla o koltuğa oturdu. Şimdi kendini mağdur hissettiğini söylüyor. Kendine karşı yapılmış bir olay varmış gibi. Ya kardeşim, 13 yıldır buradasın ya. İnsanların umudunu elinden aldın.

"ALLAH KORUMUŞ, MİLLET BUNLARI SEÇMEMİŞ"



Habersizce İçişleri Bakanlığı 3 kişiye verilir mi? Ali Babacan'a, Ümit Özdağ'a, Meral Akşener'e gidiyor, bakanlık dağıtıyor. Ya bu insanlara nasıl güvenirsin ya, komik geliyor bana. Türkiye'nin en önemli oylamasında 69 milletvekili tatile gider mi? Şimdi Meclis'i toplamaya çalışıyorlar. Timsah gözyaşları döküyorlar. İyi ki Allah korumuş, millet bunları seçmemiş, Millet İttifakı kazanmamış. Ali Babacana, Karamollaoğlu'na, Davutoğlu'na bu ülke teslim edilir mi?