İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2023 Çarşamba / 30 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0627
  • EURO
    29,5834
  • ALTIN
    1656.21
  • BIST100
    7628.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı! İmamoğlu'nun gizlice görüştüğü ortaya çıktı
Güncel

Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı! İmamoğlu'nun gizlice görüştüğü ortaya çıktı

Birkaç gün öncesine kadar değişim tartışmalarının başını çeken Erkem İmamoğlu, dün yaptığı basın toplanasında yine üstü kapalı mesajlar yollayarak geri adım attı. CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'nun dünkü basın toplantısından önce gizlice Selin Sayek Böke ile görüştüğü ortaya çıktı.

Takvim16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı! İmamoğlu'nun gizlice görüştüğü ortaya çıktı
ABONE OL

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selin Sayek Böke ile gizli toplantı yaptı. Sonra da basının karşısına çıktı. Herkes adaylık açıklaması beklerken o yine üstü kapalı mesajlar yolladı. Ekrem İmamoğlu, önceki gün Selin Sayek Böke ile Maslak Hilton Oteli'nde buluştu. Partinin 2 önemli ismi de kadroya dahil oldu. İmamoğlu'nun "söyleyemedikleri" masaya konuldu!

Ekrem İmamoğlu, 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' dedi. 'Adayım' demese de, 2 haftada 3 farklı mekanda Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI GİZLİ BULUŞMALAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim" diye yola çıktı 4 kez Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Ancak, "Genel Başkanlığa adayım" diyecek cesareti gösteremedi. Takvim'de yer alan habere göre; Dün de basın toplantısı yaptı, "Adayım" der gibi yaptı ancak gazetecilerin, "Aday mısınız?" sorusuna, "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" sözleriyle yine tepki çekti. Ancak İmamoğlu'nun İstanbul'da kritik CHP'li isimlerle sürekli gizli toplantılar yaptığı ortaya çıktı.

2 hafta önce İmamoğlu, Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahzeninde Özgür Özel ve Selin Sayek Böke ile bir araya geldi. Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın ile de yüz yüze ve zoom toplantıları yapan İmamoğlu, Cumartesi günü Emirgan'daki Beyaz Köşk'te yine Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı gerçekleştirdi.

JAMMER BİLE YERLEŞTİRMİŞ

Partinin ağır toplarını Beyaz Köşk'te ağırlayan İmamoğlu, Emirgan korusunun her noktasına Jammer yerleştirdi. Toplantıların sonu gelmeyecek gibiydi. Önceki gün de Maslak Hilton'da Selin Sayek Böke ile 4 saat süren bir toplantı yapan İmamoğlu'nun cesaretli davranıp "adayım" diyememesi partililerden tepki aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.