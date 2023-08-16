Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı! İmamoğlu'nun gizlice görüştüğü ortaya çıktı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selin Sayek Böke ile gizli toplantı yaptı. Sonra da basının karşısına çıktı. Herkes adaylık açıklaması beklerken o yine üstü kapalı mesajlar yolladı. Ekrem İmamoğlu, önceki gün Selin Sayek Böke ile Maslak Hilton Oteli'nde buluştu. Partinin 2 önemli ismi de kadroya dahil oldu. İmamoğlu'nun "söyleyemedikleri" masaya konuldu!

Ekrem İmamoğlu, 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' dedi. 'Adayım' demese de, 2 haftada 3 farklı mekanda Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI GİZLİ BULUŞMALAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim" diye yola çıktı 4 kez Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Ancak, "Genel Başkanlığa adayım" diyecek cesareti gösteremedi. Takvim'de yer alan habere göre; Dün de basın toplantısı yaptı, "Adayım" der gibi yaptı ancak gazetecilerin, "Aday mısınız?" sorusuna, "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" sözleriyle yine tepki çekti. Ancak İmamoğlu'nun İstanbul'da kritik CHP'li isimlerle sürekli gizli toplantılar yaptığı ortaya çıktı.

2 hafta önce İmamoğlu, Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahzeninde Özgür Özel ve Selin Sayek Böke ile bir araya geldi. Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın ile de yüz yüze ve zoom toplantıları yapan İmamoğlu, Cumartesi günü Emirgan'daki Beyaz Köşk'te yine Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı gerçekleştirdi.

JAMMER BİLE YERLEŞTİRMİŞ

Partinin ağır toplarını Beyaz Köşk'te ağırlayan İmamoğlu, Emirgan korusunun her noktasına Jammer yerleştirdi. Toplantıların sonu gelmeyecek gibiydi. Önceki gün de Maslak Hilton'da Selin Sayek Böke ile 4 saat süren bir toplantı yapan İmamoğlu'nun cesaretli davranıp "adayım" diyememesi partililerden tepki aldı.