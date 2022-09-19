Kılıçdaroğlu'nun ''40 ilde ortak liste'' planı! ''6'lı masada hesaplar kökten değişecek''

24 TV'nin canlı yayınına katılan uzmanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "41 ilde bağımsız geri kalan 40 ilde ortak liste üzerinde çalışıyoruz" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BELİRLİ PAZARLIKLAR YAPILACAK



Seçmenin yerel yönetimlerde muhalefetin ortaya koyduğu hizmet ve siyaset tarzını yakından gördüğünü belirten SETA Siyaset Araştırmaları Dir. Nebi Miş, "6 lider tarafından bu 40 ilin kabul edileceğini düşünmüyorum. Burada belirli pazarlıklar yapılacak. Bu pazarlıklar kolay süreçler değildir. CHP ve İYİ Parti arasında Mansur Yavaş'ın hangi partiden aday olacağı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti. Bunun üzerinden bakıldığında bu sürecin yürütülmesi o kadar kolay olmayacak" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARŞISINDA SONUÇ ALAMACAKLARINI BİLİYORLAR



Star Gazetesi Yazarı Resul Tosun, 6'lı masadan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday değil çoklu adayın çıkacağını ifade etti. Tosun, milletvekili seçiminde ise 6'lı masa ittifakını bozulmayacağını ancak 365 milletvekili sayısını geçemeyeceğini söyledi. Tosun, "CHP bu aşamadan sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylığından vaz geçmeyeceğini düşünüyorum. Cumhur İttifakının adayı olan Başkan Erdoğan'ın karşında değil 6'sı, 60'ı bir araya gelse bir sonuç alamayacaklarını biliyorlar" dedi.



"MASADAKİ HESAPLAR KÖKTEN DEĞİŞECEK"



4 küçük partinin masada artık bir hükmün kalmadığını, masadaki mücadeleyi bundan sonra İYİ Parti ile CHP üzerinden okuyacaklarını söyleyen GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "Son bir ayda AK Parti oylarında ciddi toparlanma var. MHP'nin mitinglerine bakınca da onlarda da bir toparlanma devam ediyor. 6'lı masa ve HDP arasında yaşanan tartışma tamamen AK Parti'nin toparlanma süreciyle orantılı. Sosyal konut projesi sonrası yapacağımız araştırmalarda seçim sonuçlarına yakın bir veri göreceğiz. İYİ Parti'nin oylarının 12-13'lerde CHP'nin oylarının da yüzde 25'in altında olduğunu iki taraf da biliyor. Bundan sonraki süreçte masadaki hesapların kökten değişeceğine dair düşüncem var. CHP'nin ortak liste hesabı bana çok karışık geliyor" dedi.