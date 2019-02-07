Kılıçdaroğlu'nun sözde Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında karar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2017'de gerçekleştirdiği yürüyüşe saldırı planladığı iddiasıyla yargılanan DEAŞ'ın 'sözde emiri' Oğuzhan Korkmaz 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında gerçekleştirdiği yürüyüşe saldırı planladığı iddiasıyla yargılanan DEAŞ'ın "sözde emiri" Oğuzhan Korkmaz 14 yıl 7 ay 15 gün, aynı davada yargılanan diğer 26 sanık ise 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
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