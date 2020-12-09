İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Aralık 2020 Çarşamba / 24 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8258
  • EURO
    9,494
  • ALTIN
    467.789
  • BIST100
    1351.08
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına Başkan Erdoğan'dan ilk yorum!
Güncel

Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına Başkan Erdoğan'dan ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamalarıyla ilgili soruyu da cevaplayan Erdoğan, 'Eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.' dedi

09 Aralık 2020 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 14:15
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamalarını değerlendirdi 

Başkan Erdoğan, bir gazetecinin, "Günlerdir kamuoyunda CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları konuşuluyor ama CHP yönetiminden bu çerçevede bir yanıt gelmedi ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması geldi. Bu açıklama gündem değiştirmeye yönelik midir? Şayet aday olursa Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.