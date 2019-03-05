Kılıçdaroğlu’nun ''akrabaları listeden çıkarın talimatı'' lafta kaldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘eş-dost-akrabaları listeden çıkarın talimatı’ lafta kaldı. Kılıçdaroğlu’nun başta kendi olmak üzere parti yöneticilerinin tamamının akrabaları kesinleşen listelerde üst sıralara yerleşti.

Akşam'ın haberine göre: İl Seçim Kurulu’nun askıya çıkardığı son listede hiçbir değişiklik olmadı. Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun akrabası Müslüm Tekin Çankaya’dan, Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Nuray Çepni Maltepe’den, Tekin Bingöl’ün kuzeni Nevzat Gül Kadıköy’den, Erdoğan Toprak’ın kardeşi Hasan Toprak Çorlu’dan, Seyit Torun’un yeğeni Sami Torun Ordu Altınordu’dan, Sinan Aygün’ün kardeşi Şehnaz Sibel Aygün Çankaya’dan, Gökhan Zeybek’in kuzeni Serdar Sarıoğlu Sarıyer’den, Mersin vekili Cengiz Gökçel’in ağabeyi Mersin Toroslar’dan listeden silinmedi.

KAFTANCIOĞLU SON ANDA

İstanbul’da teşkilatın tepkisini çeken Canan Kaftancıoğlu, akrabası aynı zamanda hastanesinin müdürü Öztürk Tatar için son ana kadar mücadele verdi. Tatar ile Bağcılar ilçe tarafından evrakları eksik verildiği için listeden düşürülen Salıcı’nın akrabası Zeynel Yılmaz 11. sıralardan listeye girdi.