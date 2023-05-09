14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, terör örgütü PKK yöneticilerinden peş peşe destek mesajları alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Batı'ya da sözler vermeyi sürdürüyor. The Economist'e "Siz ne derseniz o" sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Alman basınına konuştu. Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu, "AB'nin tüm istediklerini yerine getireceğiz" dedi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için 'Özgürlük' vaatlerini her fırsatta dile getiren Kılıçdaroğlu, AİHM'in kararlarına atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından AİHM'in teröristbaşı 'Öcalan' kararı akıllara geldi.

Türkiye seçimleri dünyanın yakın markajında... ABD ve Batı medyası tarafsızlığı rafa kaldırıp açık açık Erdoğan düşmanlığını kapaklarına taşırken Batı'ya biat etme sözü veren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı'ya Türkiye'yi şikayet ediyor.

Alman Tagesthemen'e konuşan Kılıçdaroğlu, farklı Türkiye planlarından, Suriye politikasından bahsetti. Kendisini Almanya'nın yeni Şansölyesi Olaf Scholz'e benzetti.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Son 20 yılda demokrasinin kan kaybettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, demokrasiyi geri getirmek için önce parlamenter sisteme geçişin sağlanacağını söyledi.

'ANAYASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Anayasayı değiştireceğini, siyasi ahlak yasası çıkaracağını belirten Kılıçdaroğlu, halletmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin yeni fasıl açmasını beklemeden AB'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağını söyledi.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için Özgürlük sözünü yineleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin hukuk sistemini Almanlara şikayet etti. AİHM'nin bu konuda kararını verdiğini, iki ismin salıverilmeleri gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "21. yüzyıl Türkiye'sinde kimse fikrini söylediği için hapse atılmamalıdır. İfade özgürlüğünün hapisle cezalandırıldığı bir Türkiye'yi kategorik olarak reddediyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca 'Almanya Başbakanı Olaf Scholz gibi olmak onurdur' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, muhalefet bloğun AB tarafından öngörülen tüm demokratik standartların getirilmesi için mücadele etmek üzere bir araya geldiğini söyledi.

ÖCALAN KARARINI DA UYGULAYACAK MI?

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması akıllara 'AİHM'in Öcalan kararı da uygulayacak mı?' sorusunu getirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, daha önce Binlerce masum insanın kanı elinde olan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu iddiasıyla Ankara'ya karşı 2003 yılında Strasbourg Mahkemesi önünde açtığı davada Öcalan'ı kısmen haklı bulmuştu.

Mahkeme, 2009 yılından önceki dönemdeki tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu sonucuna varmıştı. AİHM, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili olarak ise şartlı salıverme olanağı tanınması gerektiğini belirtmişti.

Kararda, Öcalan'ın sadece cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve aile üyeleri ve avukatlarının ziyaretlerini kolaylaştırmasıyla tıbbi olanaklar sağlamasının yeterli olmayacağı belirtilerek, 'başvuruyu yapanla (Öcalan) aynı koşullar altındaki tutuklular için 'şartlı tahliye' imkanları sağlayacak yasal mekanizmaların oluşturulması gerektiği' belirtildi.

AİHM'in kararlarını uygulayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları "AİHM'in Öcalan kararını da uygulayacak mı?" yorumlarına neden oldu.

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2022'nin Eylül ayında dört grup komite kararıyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuklanan 230 yargı mensubunun özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.

2017 yılında terör örgütü PKK ve FETÖ ile bağlantısı olduğu belirtilen ve 'terör örgütü propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik' gerekçesiyle tutuklanan Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel için Türkiye'ye baskı yapmıştı

Müslüman halkın inancına da el atan AİHM, Türkiye'den 'zorunlu din dersi' uygulamasına son verilmesini isteyerek skandal bir talepte bulunmuştu.