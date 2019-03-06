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Kılıçdaroğlu'nun “Almanya’da sadece 9 bin makam aracı var” iddiası yalan çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Almanya’da sadece 9 bin makam aracı var” iddiası çürütüldü. 16 eyaletin bulunduğu Almanya'da sadece Bavyera'da yaklaşık 12 bin makam aracı bulunuyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı yalanı deşifre edildi. Sancaktepe'de işverenlerle ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun "Almanya'da 9 bin makam arabası var" iddiası yalan çıktı. Yapılan araştırmaya göre Almanya'daki makam aracı sayısı söylenenin çok daha üzerinde.
 
SADECE BAVYERA 12 BİN
 
Sabah'ın haberine göre; 16 eyaletin bulunduğu Almanya'da sadece Bavyera'da yaklaşık 12 bin makam aracı bulunuyor. Aşağı Saksonya'da ise bu rakam yaklaşık 7 bin. Almanya'da 16 eyalet bulunuyor. Geriye kalan 14 eyalette de binlerce makam aracı var. Sadece iki eyaletteki yaklaşık 19 bin makam aracına bir de diğer eyaletler eklenince, Almanya'daki makam aracı sayısının söylenen 9 binin çok çok üzerinde olduğu görülüyor.
 
BELEDİYELERDEKİ DURUM
 
BUNUN yanı sıra Almanya'da 8 bini gönüllü 11 bin 500 belediye başkanı var. Bunların 333'ü büyükşehir belediyesi. Ve büyük şehirlerde birden fazla, hatta iki veya üç belediye başkanı oluyor. Başkanların makam aracı olduğu gibi, diğer yöneticilerin de araçları var. Encümenlerin de makam aracı olduğu düşünüldüğünde, belediyelere ait en az 10 bin makam aracı var.
 
HESAPLAMADA NELER YOK?
 
BU sayının içinde itfaiye, ambulans, Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, ülkede 16 eyalette bulunan eyalet gizli servisler, BND ve iç istihbarat servisine ait olan araçlar ve üniversiteler ile kütüphanelere bağlı araçlar dahil değildir. Ülkede bulunan yaklaşık 50 bin polis aracı da hesaplamaya dahil edilmedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu en güzel bu tablo yalanlıyor. Bavyera Eyaleti'nin verdiği resmi rakamlara göre eyalette 2016 yılındaki makam aracı sayısı 11 bin 863.

Bavyera'da bakanların ve müsteşarların kullanılan araçların biri hariç tamamı 7 serisi BMW veya Audi A8.

Aşağı Saksonya'da toplam 7 bine yakın makam aracının sadece 4 bin 782'si İçişleri Bakanlığı'nın.

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