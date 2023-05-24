Kılıçdaroğlu'nun ''Anayasa'' provokasyonuna cevap: Açıklamalar aksini göstermektedir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yalan haberlerle ilgili mücadelesi devam ediyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek istiyorsanız Erdoğan'a, değiştirmek istemiyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz" şeklindeki açıklamasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Merkez, "Açıklamalar, aksini göstermektedir." ifadelerine yer verdi.

BİR YALANI DAHA ORTAYA ÇIKTI



7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'Anayasanın ilk dört maddesini' değiştirmek istemediklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu daha önce ise terör örgütü PKK ve KCK propagandası yaptığı için kapatılan IMC TV'deki açıklamasında "Anayasayı değiştirelim" ifadesine yer vermişti.