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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik 54 FETÖ'cüyle görüşmüş

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, FETÖ'den soruşturulan 54 kişiyle bağlantısı tek tek sıralandı. Örgüte yardım ve yataklıktan hakkında 40 yıla kadar hapis talep edilen Çelik'in örgüt üyeleriyle yoğun irtibatı tespit edildi.

05.02.2020  08:42 - Güncelleme: 05.02.2020  08:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edildi. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısının iddianamesinde FETÖ'den tutuklanan yargı mensupları, jandarma ve emniyet görevlileri ve avukatlarla yoğun telefon irtibatına yer verildi. ByLock'cu hakim ve savcılarla da irtibatı saptanan Çelik'in, eski korgeneral Metin İyidil'i Sincan Cezaevi'nde ziyarete giden Abdullah Kaya ile 461 telefon görüşmesine ulaşıldı. Çelik'in, eski Maliye Bakanlığı müfettişi Hamza Kaçar'la da irtibatı bulunuyor. İkili 2012'den beri bin 659 kez yaklaşık 10 saat görüşmüş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da müşteki olduğu iddianamede Çelik'in FETÖ mensuplarıyla irtibatı sıralandı. O isimler arasında, YARSAV Eski Başkanı iken kamu görevinden çıkarılarak tutuklanan Murat Arslan'la 417 görüşme, Başkanlığı'nda 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevli iken FETÖ'den tutuklanan Mehmet Selahattin Dinçer'le 42 görüşme, İzmir Karabağlar İlçe Kaymakamı iken tutuklanan Muammer Sönmez'le 319 görüşme olmak üzere 54 kişiyle görüşme tespit edildi. 

(Sabah)

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