Kılıçdaroğlu'nun belirlediği adaya CHP'li Özgür Özel'den tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nden aldığı genel atama yetkisiyle Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak'ı belediye başkan adayı göstermesine sert tepki gösterdi. Özel, Bucak için 2 ay önce söylediği sözlerini hatırlatarak duruma 'CHP’de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir' sözleriyle tepki gösteren Fatih Portakal’a, sosyal medya hesabından da yanıt verdi.

"ADAY TANITIM TOPLANTISINDA ÖĞRENDİM, ŞOKE OLDUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Özgür Özel, Bucak’ın adaylığını, Karaman’daki aday tanıtım toplantısında öğrendiğini ve şoke olduğunu söyledi. İki ay önce yaptığı değerlendirmenin arkasında olduğu belirten Özel, Bucak’ın adaylığı konusunu, MYK’da gündeme getireceğini ifade etti.