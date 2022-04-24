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Kılıçdaroğlu'nun bir algı operasyonu daha bozuldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmesine ilişkin, 'Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız' ifadelerini kullandı.

IHA24 Nisan 2022 Pazar 21:33 - Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde bir aileyi ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun faturayı ödeyemediği için elektriği kesik olduğu iddia edilen aileyi ziyareti esnasında sigorta kutusunun hafif açık şekilde duruyor olması dikkat çekmişti. Yapılan saha incelemesi ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan itibari ile borç nedeniyle elektriğinin kesik olmadığı ve kaçak kullanımının bulunmadığı tespit edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?"

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