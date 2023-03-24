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Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Muharrem İnce'den beklenmedik cevap

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylıktan çekil' çağrısına cevap verdi. İnce, 'Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez.' dedi.

24 Mart 2023 Cuma 07:34 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Muharrem İnce'den beklenmedik cevap
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6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgilide konuşan Kılıçdaroğlu, eski yol arkadaşına bir mesaj gönderdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE ÇAĞRI

Programda "Muharrem İnce ile görüşecek misiniz? Nedir ondan beklentiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben bütün partileri ziyaret ederim. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Olması gereken şu: Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi ikinci kez yormamak lazım. Doğrusu budur" diyerek üstü kapalı çağrı yaptı.

İNCE'DEN AÇIKLAMA: PAZARLIK KONUSU YAPMAM!

Konuyla ilgili bir açıklama da Muharrem İnce'den geldi. İnce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Candan Tolga Işık'a yaptığım açıklama hakkında gelen sorulara toplu cevap vermem gerekirse: Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim. Görüyorum ki sözlerim "sözünden çıkmam" gibi tuhaf bir manaya çekiliyor. Gerçi Candan Bey sağolsun düzeltti ama ben de buradan tekrar düzeltmiş olayım. Ayrıca söylememe gerek yok, ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Allah'ın izni ile plânladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez." ifadelerine yer verdi.

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