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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, Atatürk düşmanı çıktı! CHP'yi karıştıran sözler

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı olarak açıkladığı Daron Acemoğlu'nun kitabında Atatürk ve inkılaplarını eleştirdiği ortaya çıktı. CHP içerisinde Acemoğlu'nun kitaptaki ifadeleri tartışmalara yol açtı.

6 Aralık 2022 Salı 11:59 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, Atatürk düşmanı çıktı! CHP'yi karıştıran sözler
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıla Çağrı" programında ekonomi danışmanı olarak açıkladığı Daron Acemoğlu'nun geçmişi, CHP'lileri şaşırtmaya devam ediyor.

'ATATÜRK ZORLA DAYATTI'

Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu kitabından, "Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı. Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine 'fes' takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. bazı durumlarda da infaz edildi" ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN EN ÖNLERDE YER ALABİLİRLER Mİ?'

CHP eski Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu sosyal medya hesabından Daron Acemoğlu'na ve Hacer Foggo'ya tepki gösterdi. Turpcu, "Daron Acemoğlu, Dar Koridor adlı kitabının 487. sayfasında; Latin alfabesi, kıyafet devrimi, dini kurumların yapılandırılması gibi bir çok Cumhuriyet Devrimini eleştiriyor, Atatürk dönemine tek parti diyor. (600 yıllık padişahlıktan değil de çok partiden tek partiye geçmişiz gibi). Hacer Foggo ya da bir başkaları Atatürk Türkiye'sini beğenmeyebilirler, eyvallah ama CHP'nin en önlerde yer alabilirler mi bilemedim; kıyaslamaya ve vurguya bakar mısınız? Tüm yaşamını sola ve CHP'ye vermiş olan benim gibi düşünenlerde bir ayarsızlık mı var anlayamadım." dedi.

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