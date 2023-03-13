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Kılıçdaroğlu'nun görüşeceği HDP terör elebaşı Öcalan'a selam gönderdi

Krizler ile anılan Altılı Masa'nın gizli ortağı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı seçiminde destek sinyali veren HDP'nin İstanbul vekili Sezai Temelli Almanya'da skandala imza attı. Terör örgütü PKK'nın Almanya'daki etkinliğine katılan Temelli, iktidarı göndereceklerini iddia ederek terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.

13 Mart 2023 Pazartesi 22:34 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun görüşeceği HDP terör elebaşı Öcalan'a selam gönderdi
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Altılı Masa tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na ise HDP'den peş peşe tebrik mesajları geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin adaylık politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurdu. Önümüzdeki günlerde ise CHP ve HDP arasında ortak aday görüşmesi gerçekleşmesi bekleniyor.

HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ PKK PAÇAVRALARIYLA DONATILAN ETKİNLİKTE

Altılı Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken HDP'li Sezai Temelli Almanya'da düzenlenen PKK etkinliğine katıldı.

HDP'li Temelli, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen, terör örgütü PKK paçavraları ile donatılan ve terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğinde konuşma yaptı.

Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini söyleyip Öcalan'a selam gönderdi.

"ABDULLAH ÖCALAN'A SELAM OLSUN"

Temelli açıklamasında, "Artık zamanıdır. Bu düzeni değiştirecek bir yolumuz var. Bize bu yolu açan bizi oluşturan sayın Abdullah Öcalan'a da selam olsun" dedi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyona destek vermişti.

PKK ELEBAŞI KARASU DA KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINDA

Depremin ardından Altılı Koalisyon'un gücünün daha da arttığını öne süren elebaşı Karasu, "Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

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