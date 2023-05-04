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Kılıçdaroğlu'nun HDP destekli mitinginde skandal slogan! Gözaltına alındılar

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP destekli Van mitingine giderken “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.

IHA4 Mayıs 2023 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun HDP destekli mitinginde skandal slogan! Gözaltına alındılar
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CHP tarafından 2 Mayıs günü Beşyol Meydanı'nda düzenlenen ve HDP'nin de desteklediği mitingde sık sık 'Başkan Selo' sloganları atılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da çıktığı platformda kalabalığı 'zafer işareti' yaparak selamlamıştı.

Mitinge giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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