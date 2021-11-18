Kılıçdaroğlu'nun ''Helalleşme'' çıkışına FETÖ ve Demirtaş'tan destek

18 Kasım 2021 Perşembe 22:47 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:18

Muhalefetin yeni gündem maddesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' çıkışı oldu. Birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'na bu konuyla ilgili olarak tepki gösterirken, terör örgütü PKK'nın yansıması konumunda olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına destek verdi.

"ÖNEMSİYOR VE YÜREKTEN DESTEKLİYORUM"

Demirtaş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Çünkü geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip, karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz." dedi.

"TARİHİ ÖNEMDEDİR VE MUTLAKA SAHİPLENİLMELİ"

Demirtaş açıklamalarının devamında muhalefetin diğer üyelerine de çağrıda bulundu ve "Bu nedenle Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır. Kılıçdaroğlu'nun çabası çok kıymetli. Toplum devamının gelmesini bekleyecektir. Ancak bu sorumluluk ne sadece CHP'nin ne de sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nundur." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA FETÖ'CÜ USLU'DAN DA DESTEK GELDİ

Helalleşme ve yüzleşmenin kendilerinin de sorumluluğu olduğunu aktaran Demirtaş, "Biz de kendi hatalarımızla yüzleşeceğiz" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'na bir destek de FETÖ'den geldi. Firari FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na 'Yetmez ama evet' diyerek destek verdi.

MİNE KIRIKKANAT'TAN TEPKİ: BAŞKAN OLURKEN VERDİĞİ SÖZLERİN HANGİSİNİ TUTTU?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle 'helalleşme yolculuğuna' çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın dini jargona sıkışmaması gerektiğini ifade eden Kırıkkanat, 'Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?' dedi.

"FETÖ VE PKK'YI HELALLEŞME ÜZERİNDEN KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"



İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ortağının Şehit Ailesine küfrünü örtmek için "HELALLEŞME" gibi önemli bir kavramı ağzında çiğnemesinin bir sebebi daha var: Fırsat bulmuşken FETÖ ve PKK'yı helalleşme üzerinden kurtarmaya çalışmak. Kılıçdaroğlu için helal-haram, doğru-yalan hiç fark etmez." ifadelerini kullandı.