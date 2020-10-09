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Kılıçdaroğlu'nun Kapalı Maraş gafı sosyal medyada alay konusu oldu! ''Pardon, Hangi Maraş''

KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılması tüm dünyada ses getirirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kapalı Maraş'tan birhaber olması gündeme damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun bir basın toplasında muhabirin Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili sorusuna 'Pardon, Hangi Maraş' şeklinde skandal bir yanıt vermesi sosyal medyada alay konusu oldu.

HABERİN
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09 Ekim 2020 Cuma 14:07 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 14:26
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Gaflarıyla ünlü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine skandal bir gafa imza attı. Kapalı Maraş'ın dün 46 yıl sonra yeniden halkın kullanımına açılması gündemdeki sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu bir muhabirin Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasıyla ilgili sorusuna 'Pardon, Hangi Maraş' yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Basın toplantısındaki partililer ise daha sonra Kılıçdaroğlu'na KKTC hatırlatması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ve dünyadan bihaber halleri sosyal medyada alay konusu oldu.

KAPALI MARAŞ DÜN YENİDEN AÇILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü dün saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı. Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar akın akın Maraş'a giriş yaptı.

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