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Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Ben de abimi HDP'den istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, Celal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde eylem yapan aileleri elinde ‘Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla katılarak ziyaret etti.

DHA01 Mart 2021 Pazartesi 16:09 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 16:19
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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 546'ncı günde de sürdü.

Evlat nöbetindeki aileleri, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ziyaret etti. HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde aileleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartı taşıdı.

"AĞABEYİM KILIÇDAROĞLU 'DOSTLARIM' DEDİĞİ HDP'YE VE İYİ PARTİ'YE BAĞLI KALDI"

Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a evlat nöbetindeki ailelerin yanına gelmesi gerektiğini söyledi.

Celal Kılıçdaroğlu, "Ben şaşkınım neden buraya gelmiyor. Fakat bu insanlar burada çocuklarını bekliyor. Annelerin yüzünü güldürelim artık. HDP eş başkanlarına burada sesleniyorum, dağdaki masum çocukları serbest bırakın. Annelerine teslim edin. Ağabeyim Kılıçdaroğlu da 'Dostlarım' dediği HDP'ye ve İyi Parti'ye bağlı kaldı. Bunlara bağlı kaldıkça buraları görmezden geldi. Diyarbakır'da CHP'nin il ve ilçe teşkilatları neden buraya gelmiyor. Gelsinler sahip çıksınlar buradaki annelere" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler de Celal Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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