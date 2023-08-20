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Kılıçdaroğlu'nun 'KKTC' suskunluğu! Tek kelime etmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin Pile köyüne yol yapma girişiminin Rum destekçisi Birleşmiş Milletler (BM) askerler tarafından engellenmeye çalışmasına ilişkin tek bir açıklama yapmadı.

20 Ağustos 2023 Pazar 15:20 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun 'KKTC' suskunluğu! Tek kelime etmedi
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KKTC'nin Pile köyüne yol yapma girişimi BM Barış Gücü görevlileri tarafından engellendi. Bunun üzerine KKTC güvenlik güçleri, BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.

Dışişleri Bakanlığı BM Barış Gücü'nün gerçekleştirdiği fiziksel müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirtti ve söz konusu müdahaleyi kınadı.

KILIÇDAROĞLU SES ÇIKARAMADI

Süper lige çıkan takımları bile sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla tebrik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Rum destekçisi BM'ye yönelik tek bir paylaşımda bulunmadı.

En son paylaşımını üç gün önce yapan ve KKTC'ye destek mesajı vermeyen Kılıçdaroğlu, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

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