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Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! CHP'de genel başkanlığa bir aday daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aldığı çifte yenilgi sonrası görevinden ayrılmasını isteyenler kazan kaldırdı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ardından son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da koltuğa talip olduğunu duyurdu.

13 Haziran 2023 Salı 07:45 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! CHP'de genel başkanlığa bir aday daha
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Son olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçim yenilgisi yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm tepkilere rağmen koltuğunu bırakmayacağını açıkladı. Girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP lideri, 'istifa et' çağrılarına kulak tıkayıp geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeniden genel başkanlığa aday olacağının sinyalini verdi.

İMAMOĞLU VE ÖZEL KAZAN KALDIRDI: KILIÇDAROĞLU DEĞİŞİMİN ÖNÜNDE DURMAMALI

CHP liderine ilk tepki İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan gelirken geride kalan gün CHP Grup Başkanı Özgür Özel de isyan bayrağını açtı. Özel, "CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı." dedi ve üzerine düşen sorumluluğu yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu sorumluluğa genel başkanlığın dahil olup olmadığı da sorulan Özel, "Dahil" yanıtını verdi.

CHP'DE GENEL BAŞKANLIĞA BİR ADAY DAHA: TANJU ÖZCAN'DAN 'GÖREVDEN KAÇINMAM' AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ardından Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan da koltuğa talip olduğunu duyurdu. "Kimse cesaret göstermezse böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam." diyen Özcan, "Hiçbiri, 'biz yokuz' derse, siyasi tarih, 'bu görevi sana yüklüyorum' derse ben kaçınmam." ifadelerini kullandı.

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