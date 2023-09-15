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Güncel

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna diken Özgür Özel'e CHP'den ilk destek: Yolun açık olsun

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlık seçiminde aday olacak. Konuya ilişkin saat 14.00'te açıklama yapacağını duyuran Özel'e parti içerisinden ilk destek de geldi. Daha önce 'değişim' ile ilgili açıklamalarıyla gündem olan CHP'nin Adana vekili Burhanettin Bulut, 'Aydınlık yarınlar için, yolumuz, yolun açık yolun' ifadesini kullandı.

15 Eylül 2023 Cuma 01:25 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna diken Özgür Özel'e CHP'den ilk destek: Yolun açık olsun
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Seçimlerde alınan hezimetin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışması sürüyor. Daha önce "CHP'de değişimin önünde kim durursa değişimin altında kalacaktır" sözleriyle gündeme gelen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan, genel başkanlığa adaylığını duyuracak olan Özgür Özel'e destek geldi.

Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki 'Kemal beye ihanet mi ediyorsun?' Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU: ÖZGÜR ÖZEL ADAYLIĞINI İLAN EDECEK

Partideki 'değişim' tartışmalarına ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra İstanbul'dan başka bir arkadaşımız var. 'Cumhuriyet Halk Partisi' demek, 'demokrasi' demektir. 'Cumhuriyet Halk Partisi' demek, 'hak, hukuk, adalet' demektir. Herkes özgürce genel başkan adayı olur, ondan sonra da özgürce yarışır" dedi.

ÖZEL'DEN ADAYLIK PAYLAŞIMI

CHP Grup Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından X hesabından saat 14.00'te açıklama yapacağını bildirdi.

CHP İÇERİSİNDEN İLK DESTEK

CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını ilan edecek Özgür Özel'e parti içerisinden ilk destek CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan geldi.

Bulut, "Gelecek güzel günlere... Yarın 14.00'de Genel Merkez'deyiz... Laik, demokrat bir hukuk devleti umuduyla, özgür, aydınlık yarınlar için, yolumuz, yolun açık olsun Özgür Özel!" paylaşımını yaptı.

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