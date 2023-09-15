Seçimlerde alınan hezimetin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışması sürüyor. Daha önce "CHP'de değişimin önünde kim durursa değişimin altında kalacaktır" sözleriyle gündeme gelen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan, genel başkanlığa adaylığını duyuracak olan Özgür Özel'e destek geldi.

Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki 'Kemal beye ihanet mi ediyorsun?' Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU: ÖZGÜR ÖZEL ADAYLIĞINI İLAN EDECEK



Partideki 'değişim' tartışmalarına ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra İstanbul'dan başka bir arkadaşımız var. 'Cumhuriyet Halk Partisi' demek, 'demokrasi' demektir. 'Cumhuriyet Halk Partisi' demek, 'hak, hukuk, adalet' demektir. Herkes özgürce genel başkan adayı olur, ondan sonra da özgürce yarışır" dedi.

ÖZEL'DEN ADAYLIK PAYLAŞIMI



CHP Grup Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından X hesabından saat 14.00'te açıklama yapacağını bildirdi.

CHP İÇERİSİNDEN İLK DESTEK



CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını ilan edecek Özgür Özel'e parti içerisinden ilk destek CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan geldi.

Bulut, "Gelecek güzel günlere... Yarın 14.00'de Genel Merkez'deyiz... Laik, demokrat bir hukuk devleti umuduyla, özgür, aydınlık yarınlar için, yolumuz, yolun açık olsun Özgür Özel!" paylaşımını yaptı.