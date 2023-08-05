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Güncel

Kılıçdaroğlu'nun kurultay çırpınışı! CHP tabanına oynayacak

Değişim tartışmalarına kulak tıkayarak koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'kurultay' öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Koltuğu elinden kaçırmak istemeyen Kılıçdaroğlu'nun kurultay öncesi CHP tabanına hitap edecek bir hazırlık içine girdiği öne sürüldü.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 09:42 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun kurultay çırpınışı! CHP tabanına oynayacak
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Seçim hezimeti sonrası CHP'deki 'değişim' tartışmaları devam ediyor. Toplumda 'Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?' tartışmaları sürerken CHP'de de çarpıcı gelişmelerin yaşandığı öne sürüldü.

tv100'de yayımlanan Özgür İfade programında konuşan Cansu Canan Özgen, CHP'nin üst düzey yöneticisinden gelen özel açıklamaları izleyiciye aktardı. Özgen canlı yayında CHP'de yaşanması beklenen gelişmelere "CHP'de bir tüzük değişikliği masada ve tartışılan merak edilen bir mesele" diyerek partide yaşananlara ilişkin önemli kulis bilgisini izleyiciyle paylaştı.

'KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPACAK'

CHP'nin üst düzey yöneticisinden özel yapılan açıklamalara göre;

- Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak.

- Bu açıklama, en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor.

- Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek.

- CHP'de kritik bir yönetim anlayışı olacak.

- Genel sekreterlik çok güçlendirilecek.

- Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek.

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